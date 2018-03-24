外遇願賠200萬 人夫反悔辯：「只有精神出軌」

楊姓男子常藉口外出吃宵夜，遭妻懷疑外遇，他坦承做錯盼回歸家庭，簽下悔過書願各賠償妻子與岳母各100萬元。（情境照）

2018-03-24 19:07

〔記者陳慰慈／新北報導〕楊姓男子常藉口外出吃宵夜，遭妻懷疑外遇，他坦承做錯盼回歸家庭，簽下悔過書願各賠償妻子與岳母各100萬元，事後楊男反悔不願給，改口稱並無出軌，是妻恫嚇，不簽悔過書就要離婚與提告通姦，讓他一無所有，他才簽下，新北地院調查，楊男看過悔過書後有表示「好」、「我知道」，還表示會貸款給付，認定其未被脅迫，判他敗訴，仍可上訴。

去年1月，楊男常藉口與同事外出吃宵夜，在家也會接到神秘電話，楊妻懷疑老公偷吃，同年8月，楊妻搬回娘家，楊男為挽回家庭，主動坦承與人妻外遇，並在父母等人見證，簽下悔過書「本人承認發生婚外情及性行為…還強迫妻子人工流產…我脾氣火爆…多次動手動腳...」，願賠償妻100萬元精神慰撫金與岳母100萬元照料小孩的保母費，事後卻不履行契約，楊妻只好狀告法院。

法院開庭時，楊男辯稱與人妻在網路上互傳曖昧訊息，互稱「網公」、「網婆」，僅精神上出軌，兩人在有穿衣服情況下性器官磨擦，但未發生性行為，他為安撫妻子情緒，未詳細看過悔過書內容就簽名，200萬元幾乎是他所有的身家財產，並強調婚後每月都有給妻25000元做為家用及小孩教養費，已無需再給岳母保母費。

法官依簽立悔過書的現場錄音，認為楊男看過悔過書後有表示「好」、「我知道」，還表示會向公司信用貸款給付，加上其父母也在場，妻也一再要他確認過悔過書內容再簽名，而月給妻子25000元部分，發生於簽立悔過書之前，與此無涉，判楊男敗訴。