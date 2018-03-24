電動車撞機車 除暴隊「擋路」護傷者遭誤會爆料

台北市松山區塔悠路、延壽街口，今天上午10時發生一起電動車與機車對撞的車禍。（記者陳恩惠翻攝）

2018-03-24 17:54

［記者陳恩惠／台北報導］台北市松山區塔悠路、延壽街口，今天上午發生一起電動車與機車對撞的車禍，騎乘電動車的7旬黃姓男子，痛得當場倒臥路上，正巧刑事局的除暴特勤隊偵防車行經，立刻將車停在黃翁前「擋道」，以免後方車輛追撞，造成二次傷害，2名隊員更是揹著長槍站在一旁警戒，直到黃翁上救護車送醫；不知情民眾誤會「警察撞到人！」拍照爆料，台北市松山警分局三民派出所澄清，特警是熱心協助傷患，非肇事車輛！

三民所表示，今天上午10時，70歲黃姓男子騎著電動車由延壽街欲轉往塔悠路，疑因疏忽沒注意號誌燈，突然從街口竄出欲左轉，直行塔悠路的50歲李姓騎士，一時煞車不及當場撞上，黃翁彈飛倒在路中，騎士與車則摔倒路邊，右腳踝扭傷。

正巧刑事局隸屬於除暴特勤隊的偵防車，欲循塔悠路轉基隆路返回刑事局的隊部，看見前方電動車與機車突然發生對撞車禍，騎電動車的黃翁又倒在路中間，立刻將偵防車停在離黃翁不遠處，以偵防車擋在路中間，阻止後方車輛繼續追撞。

三民所說，黃翁發生車禍後，一度昏了頭，頻頻直呼「脖子好痛！」，語無倫次地對著處理員警詢問「我是發生車禍喔？這裡是哪裡呀？」在特勤隊員警的戒護下，以及松山警方的安撫下，才安心上救護車就醫；在現場等待交通隊處理事故的騎士，腳雖然扭傷了，仍心心念念著黃翁的傷勢。