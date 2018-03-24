北市公寓頂樓加蓋失火 2女受困獲救嗆傷送醫

台北市承德路四段10巷內的雙併公寓，今天下午發生火警。（記者陳恩惠翻攝）

2018-03-24 16:32

〔記者陳恩惠／台北報導〕又是未裝「住警器」！台北市承德路4段10巷一棟4層樓雙併公寓，今天下午2點多，頂樓加蓋的5樓突然冒出濃濃黑煙，隨即竄出火舌，路過民眾遠遠驚見，趕緊報警，消防局據報，派出大批人車趕到現場，發現頂樓有2名住戶受困，立刻疏散各樓層的住戶、救出受困2女，2女略有嗆傷，送醫檢查；所幸火勢在20分鐘內完全撲滅，至於起火原因，仍待火調科人員進一步勘驗。

台北市消防局119勤指中心今天下午2點18分據報，士林區承德路4段10巷內一棟雙併4層樓公寓的頂樓加蓋，不斷冒出濃煙，立刻派出水箱車10輛、雲梯車2輛、特種車3輛、救護車3輛共47名救災救護人員馳往，經一番救援，火勢在2點39分完全撲滅。

消防局說，發生火警的現場是四層雙併公寓的頂樓加蓋，裡面大約有四間出租套房，由於正值假日，連棟公寓內有許多住戶，一面將起火樓層下的10男7女共17名住戶先行疏散，一面趕往樓頂，將受困的2名40歲、23歲女房客救下樓，所幸她們的意識清醒，為免嗆傷送醫檢查，初步燒毀30平方公尺，隔壁另2戶民眾則因外出躲過一劫。