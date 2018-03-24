噴寫「323四週年」！行政院、警政署遭潑漆 警逮1嫌送辦

2018-03-24 16:52

〔記者劉慶侯／台北報導〕今天凌晨3點40分左右，行政院鐵門遭人潑漆、丟擲白色面具，警政署圍牆隨後也被噴寫「323四週年」、大門遭潑漆。

轄管中正一分局獲報到場調查，3點50分在中山北路與忠孝西路口發現一名男子手持相機，行跡可疑，警方上前盤查時，對方即朝中山北路地下道拔腿狂奔，員警追逐攔查後，高姓男子坦承以抗議「323四週年」為由，夥友人共同潑漆，他負責拍照。

警方與保六總隊調查後，將高男以涉嫌侮辱公署罪及毀損罪移送台北地檢署偵辦；其餘涉嫌違法民眾，警方將依相關證據持續積極偵辦。