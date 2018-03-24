驚險直擊！閃避違規機車 計程車撞電信箱司機受傷

2018-03-24 16:43

〔記者邱俊福／台北報導〕台北市大安區今天凌晨發生一起計程車失控衝撞路邊電信箱的交通事故，一輛計程車為了閃避一輛違規左轉的機車，當場失控衝撞路邊的電信箱，造成車頭嚴重毀損，幸運將僅受輕傷，送醫無礙，目前詳細的肇事責任歸屬，正由北市警大安分局交通分隊處理中。

警方調查，今天凌晨1時許，該計程車由西往東行經於忠孝東路、新生南路口時，一輛機車自新生南路違規左轉往忠孝東路，運將發現後，為了閃避機車，整台車子失控，直接撞上路邊的電信箱。違規左轉的機車騎士則沒有受傷，停留現場，經警方對雙方酒測，皆並未飲酒。

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