掃墓發現祖墳破洞 竟是野狗挖的

潭子區第三公墓裡的部分墳墓出現小洞，疑遭野狗挖洞破壞。（記者歐素美攝）

2018-03-24 15:52

〔記者歐素美／台中報導〕林姓民眾今天上午至台中市潭子區第三公墓掃墓，赫然發現祖墳有兩、三處坑洞，隔壁墳墓更被挖出大片圓形洞穴，原以為遭人盜墓，附近民眾則表示「是野狗的傑作」，令林姓民眾直呼「太誇張」！擔心祖墳遭破壞，希望動保處出面解決野狗問題。

林姓民眾定期約3個月就會巡視整理一下祖墳，半個月前發現鄰墳被挖出一個大洞，還以為鄰墓遭盜墓，自家祖墳則只有兩個小洞，原本還慶幸自家祖墳未被盜成功，不料竟是被野狗挖的，大呼「太扯了吧」！太太在一旁也說，雖然流浪狗有動保法保護，但在公墓搗亂，對先人相當不敬。

公墓附近百姓公廟管理員表示，當地有10餘隻流浪狗，自己飼養的黑狗落單還曾被4隻野狗圍攻，3年前，林姓民眾祖墳旁的一處墓地被野狗挖洞，死者子女掃墓時發現，卻表示「爸爸生前很愛狗，被狗破壞也沒辦法」。隨即自行修復，以2塊水泥板保護，沒想到野狗又繼續作亂。

當地居民表示，公墓附近有民眾餵養流浪狗，才造成流浪狗愈來愈多，加上墓塚多以鬆軟沙土覆蓋，可能是懷孕母狗築窩或冬天挖墳避寒，才造成破壞墓塜的情形發生。

潭子區東寶里長林銘泉表示，公墓狗患確實嚴重，多次通報捕狗大隊前來處理，但只要捕犬車靠近，流浪狗一哄而散，總是無功而返；台中市動物保護防疫處長林儒良表示，狗有追逐獵物本能，可能闖入墓地抓地鼠或築窩，將加派人力圍捕脫序的流浪狗，並收走食物，若還是沒有改善，不排除祭出誘捕籠。

生命禮儀管理處長劉振村對此則表示訝異，並允諾會請管理員加強墓地巡查。

  • 潭子區第三公墓裡的一座墳墓之前被野狗挖洞破壞，後代以石板覆蓋，不料，最近又被挖出一個大洞。（記者歐素美攝）

    潭子區第三公墓裡的一座墳墓之前被野狗挖洞破壞，後代以石板覆蓋，不料，最近又被挖出一個大洞。（記者歐素美攝）

  • 潭子區東寶里長林銘泉在潭子區第三公墓豎立告示提醒民眾不要餵食流浪狗。（記者歐素美攝）

    潭子區東寶里長林銘泉在潭子區第三公墓豎立告示提醒民眾不要餵食流浪狗。（記者歐素美攝）

  • 潭子區第三公墓有許多流浪狗流竄。（民眾提供）

    潭子區第三公墓有許多流浪狗流竄。（民眾提供）

相關關鍵字： 挖洞 掃墓 祖墳 野狗