掃墓發現祖墳破洞 竟是野狗挖的

潭子區第三公墓裡的部分墳墓出現小洞，疑遭野狗挖洞破壞。（記者歐素美攝）

2018-03-24 15:52

〔記者歐素美／台中報導〕林姓民眾今天上午至台中市潭子區第三公墓掃墓，赫然發現祖墳有兩、三處坑洞，隔壁墳墓更被挖出大片圓形洞穴，原以為遭人盜墓，附近民眾則表示「是野狗的傑作」，令林姓民眾直呼「太誇張」！擔心祖墳遭破壞，希望動保處出面解決野狗問題。

林姓民眾定期約3個月就會巡視整理一下祖墳，半個月前發現鄰墳被挖出一個大洞，還以為鄰墓遭盜墓，自家祖墳則只有兩個小洞，原本還慶幸自家祖墳未被盜成功，不料竟是被野狗挖的，大呼「太扯了吧」！太太在一旁也說，雖然流浪狗有動保法保護，但在公墓搗亂，對先人相當不敬。

公墓附近百姓公廟管理員表示，當地有10餘隻流浪狗，自己飼養的黑狗落單還曾被4隻野狗圍攻，3年前，林姓民眾祖墳旁的一處墓地被野狗挖洞，死者子女掃墓時發現，卻表示「爸爸生前很愛狗，被狗破壞也沒辦法」。隨即自行修復，以2塊水泥板保護，沒想到野狗又繼續作亂。

當地居民表示，公墓附近有民眾餵養流浪狗，才造成流浪狗愈來愈多，加上墓塚多以鬆軟沙土覆蓋，可能是懷孕母狗築窩或冬天挖墳避寒，才造成破壞墓塜的情形發生。

潭子區東寶里長林銘泉表示，公墓狗患確實嚴重，多次通報捕狗大隊前來處理，但只要捕犬車靠近，流浪狗一哄而散，總是無功而返；台中市動物保護防疫處長林儒良表示，狗有追逐獵物本能，可能闖入墓地抓地鼠或築窩，將加派人力圍捕脫序的流浪狗，並收走食物，若還是沒有改善，不排除祭出誘捕籠。

生命禮儀管理處長劉振村對此則表示訝異，並允諾會請管理員加強墓地巡查。