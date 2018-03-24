馬國設機房專詐泰人 台馬泰共逮16嫌

2018-03-24 15:33

〔記者邱俊福／台北報導〕我國「假檢警」詐騙集團派員赴馬來西亞籌設機房，並招攬、傳授泰國人士擔任機房話務人員，專鎖定泰國民眾行騙，刑事局國際科獲訊上月間跟馬國、泰國警方3方合作共搗機房，逮16人到案，還首度透過視訊跨國協助偵訊嫌犯，同時於本週三將台籍5嫌遣返歸案。

警方表示，本案首次於境外由泰國警方依被害人提供的事證，向上追溯機房位址，結合馬國警方共同在吉隆坡市區，搗破機房，當中台籍犯嫌擔任管理、技術支援及電腦操作的角色，並傳授泰籍嫌犯詐騙話術，初步清查，該集團今年1月至2月20日止，已詐騙超過490萬元泰銖（折合台幣約500萬元）。

另刑事局國際科人員前往馬來西亞協助馬警偵辦，首度利用科技方式，以跨國視訊方式商請泰國通譯協助翻譯，對泰籍犯嫌製作警詢筆錄。

警方表示，該詐騙集團是由我國籍犯嫌出資經營，由落網的朱、蔡2人為機房管理人，並由擅長泰語的集團王姓成員於泰國招募泰籍人士擔任一、二線人員，共同於馬來西亞吉隆坡市設立電信詐騙機房。

泰籍犯嫌擔任一線人員以假冒泰國郵政總局的名義，撥打泰國被害人手機，謊稱姓名遭盜用寄送非法包裹，該包裹內容物涉及洗錢，並即將對被害人帳戶進行凍結查扣後，誘騙被害人續行由假冒泰國警察的二線泰籍人士繼續詐騙，再轉由假冒金融管理局或高階警察的三線人員，要求被害人將名下帳戶款項轉帳至詐騙集團指定帳戶，再指派取款車手前往泰國各自動提款機取款。

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