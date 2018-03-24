苗縣議員陳光軒 被控染指人妻判無罪

2018-03-24 14:03

〔記者彭健禮／苗栗報導〕民進黨苗栗縣議員陳光軒，被控染指人妻，苗栗地院法官認為無積極證據，判決無罪。陳光軒稍早接受記者電訪表示，因對方都是不實指控，他接受律師建議，在法庭上都「不予理會」；且陳說，對方指控的事發時間點在2年前，卻事隔1年多，在選舉前提告，懷疑是有心人士背後操弄，企圖毀了他的政治生涯。

陳光軒曾擔任行政院前院長謝長廷的隨行機要，也是太陽花學運總指揮陳為廷的「麻吉」；他於本屆參選苗栗縣議員選舉，初試啼聲，即高票當選，是民進黨苗栗縣的新生代人才。

不過，陳光軒於105年4月16日，在臉書貼文自爆，坦承結婚後「有過幾段非正常男女關係，但目前都已結束！」更與妻子發生「肢體衝突」，公開向妻子及公眾等道歉。

結果，陳於105年9月中旬，被30多歲阮姓越南籍外配控訴在汽車上被他強暴，提告妨害性自主，但對方無積極證據，苗栗地檢署裁定不起訴處分。

阮姓外配的丈夫，在家收到這份不起訴文書後，憤而再告陳及妻子妨害家庭，案經法官審理，也認為缺乏積極證據，日前判決陳光軒無罪。

陳光軒說，2年前做錯的事，都有公開道歉；但這起指控，完全是由對方捏造、編織而出，他確實有與對方約見面，進行為民服務，但「不是我做的事，所以在法庭上都不予理會」，司法已經還他清白，「我很坦然！」

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