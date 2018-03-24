情侶夜歸爭執 女負氣先走、男友「噗通」不見了！

彰化大村排水溝疑似發生民眾溺水，彰化消防隊漏夜找人仍未找尋。（記者陳冠備攝）

2018-03-24 13:14

〔記者陳冠備／彰化報導〕真離奇！彰化縣大村鄉大村排水昨天深夜發生一起離奇溺水失蹤事件，江姓女子與男友林姓男子昨晚11點多K歌完後準備回家，兩人步行到大村排水溝附近時起了爭執，女友負氣先走，走沒幾步就聽到後方傳來「噗通」一聲，江女回頭看，男友卻不見了，擔心掉到排水溝裡，嚇得趕緊報警。

昨晚11點16分，彰化消防隊第二大隊獲報，趕緊出動各式消防車11輛、大村、花壇2台橡皮艇包夾上下游搜尋，搜尋12小時仍無所獲，研判可能先回附近宿舍，但女友回宿舍也沒發現男友蹤影，由於林男手機未帶在身邊，聯絡困難，目前已通知男方家屬，當地警消仍持續搜救中。

彰化消防大隊第二大隊大隊長蔡佳洲表示， 據江女（39歲）描述，當時與林男（36歲）在附近KTV唱完歌離開，由於兩人都有酒意，本來邊走邊聊卻聊出火氣，江女逕自走開，走沒幾步疑似聽到後方傳來「噗通」一聲，疑惑轉頭卻沒看到男友，跑到排水溝看也不見蹤影，擔心是失足溺水了。

蔡佳洲說，當晚林男疑似落水點水位接近2米深，擔心林男會被沖走，採上下游包夾搜索，並請水利站將水排出，截至早上8點40分已出動19人次搜尋，水位也降至40公分，可是仍沒發現林男蹤影，由於大村排水溝水面相當混濁，附近又有畜牧廠排水，增加搜救難度，已協議先停水3日供消防人員搜尋。

警方表示，調閱附近監視器，並無發現林男落水蹤影，也陪同江女到兩人住處搜尋，但未能發現回家跡象，目前已通知男方台中家屬協談後續處理。

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