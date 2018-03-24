宛如世界末日？男友酒駕被扣車 女子歇斯底里大暴走

2018-03-24 12:57

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市徐姓男子騎機車載女友返家時，竟把機車騎上人行道，被台中市警局四分局大墩派出所攔查，發現徐男喝酒，酒測濃度0.18毫克，雖未達公共危險罪的標準，仍違反道路交通管理處罰條例，必須扣留機車，徐男的女朋友是機車車主，當場失去理智，歇斯底里大聲哭喊，宛如世界末日到來，她還奔竄到馬路中央導致險象環生，被男友抱住仍躺在地上高聲哭叫，讓警方哭笑不得。

大墩派出所警員於本月18日凌晨4時許，行經南屯區惠文路與文心路口時，見徐男載著女友，把騎機車騎上人行道，攔查聞到酒味，徐男卻不願配合員警實施酒測，後座女友緩頰，勸徐男配合員警施測後，徐男才勉強配合實施酒測，酒測值為0.18毫克，未達公共危險罪的逮捕移送標準，但仍違反道路交通管理處罰條例。

警方依違反道路交通管理處罰條例製單舉發，並移置保管機車，徐男的女友是機車車主，得知需扣車，一直雙手舉起拜託，頻頻施以撒嬌戰術，見員警不為所動，突然態度180度大轉彎，當場失去理智，在地上大哭直喊：「我明天要上班啦，不行啦！」歇斯底里一度鬧到馬路中央，徐男趕緊將她抱住，警察勸她「只是扣車而已，有需要這樣子嗎？繳完錢就可以牽回家，分期也可以領車，不是世界末日」，但她仍歇斯底里大聲哭喊，事後她指責男友為何要喝酒，警察卻說，明知男友喝酒，還提供機車讓男友騎乘，這是縱容酒駕害人害己。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆