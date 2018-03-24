真白目！載著毒品請警察幫忙找停車場 毒蟲自投羅網

2018-03-24 11:54

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市陳姓男子開車行經北區漢口路四段，竟向巡邏的員警問路，還商請警察幫他找停車場，警方卻發現陳男神情相當緊張，進而在車內查獲重達175.4公克的二級毒品安非他命，他猛喊冤說，毒品不是他的，「我跳到黃河也洗不清了，我真是傻了」，警方認為他很白目，載著毒品竟還請警察幫他找停車場，全案依毒品危害防制條例法辦。

中市警局保安警察大隊特勤中隊本月16日晚間，於台中市北區漢口路四段，發現一輛自小客車不斷繞圈，顯得形跡可疑，警方攔查時，駕駛陳男（32歲、竊盜、強盜、槍砲等前科）說，他找不到停車位置，請警方協助他找停車場，警方卻發現陳男神情怪異，從警用電腦查出，陳男是毒品管制人口。

眼尖的員警又瞧見副駕駛座下方有一包紙袋，當詢問紙袋為何物？陳男神情緊張，開始冒汗嚇得說不出話來，喊冤直說「那不是我的」，警方隨即在車內紙袋內查獲一包二級毒品安非他命，重175.4公克，陳男辯稱，毒品是朋友寄放的，朋友擔心持有毒品會被警方查緝，索性將毒品請他代為保管，不料，反讓他自己自投羅網被警查獲，他不斷說「我跳到黃河也洗不清、我真是傻了」，警方將釐清相關案情，並擴大追查毒品上源，全案依違反毒品危害防制條例案罪嫌移送法辦。

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