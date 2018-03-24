扁幫兒站台 中監：未來「不予核准」參與類似政治活動

2018-03-24 11:02

〔記者張瑞楨／台中報導〕前總統陳水扁本月17日參加兒子陳致中參選高雄市議員的造勢晚會時，上台送好彩頭與擁抱陳致中，台中監獄認定陳水扁違反「不上台」原則，雖自我克制未發表談話，但晚會卻有強烈政治性，可能影響陳水扁的人身安全，受輿論指責，對社會和諧有不良影響，爾後對陳水扁申請參加類似的活動，中監將「不予核准」，中監並重申如有重大違規，中監得報請廢止陳水扁的保外就醫許可，希望陳水扁自重，這份通知已於今天（24日）上午10時，傳真告知陳水扁。

中監副典獄長李進國指出，中監歷經多日調查，決定爾後將不予核准前總統陳水扁參加類似政治活動，他指出，陳水扁申請本月17日參加兒子陳致中的造勢晚會，中監雖函覆核可，但再次叮嚀陳水扁應遵守不上台、不談政治、不演講與不接受媒體訪問等四項原則，陳水扁卻在當天造勢晚會中，雖非主動，但仍在現場氣氛與民眾簇擁中上台，雖自制未發表演講，也沒有談政治與受訪，但仍違反不上台的原則，已經違反保外就醫規定。

中監開會認為，這種強烈政治性質的活動，主辦單位難以掌控現場，也難以掌握排程（活動進行程序），陳水扁又因生病而步態不穩，自行或被民眾簇擁上台，會衍生人身安全的疑慮，並受輿論指摘，參與類似政治活動，顯然對陳水扁安全與健康，以及社會的和諧，都有不利的影響，爾後類似的活動，中監將不予核准。

李進國強調，希望前總統陳水扁能珍惜保外醫治的機會，妥善療養病情，中監再度提醒陳水扁，應遵守民國104年1月5日簽具的保證書，並遵守「保外醫治受刑人管理規則」，如有重大違規，縱使病情沒有改善，中監得報請廢止保外醫治的許可，上述通知已於今天上午10時，傳真給陳水扁過目。