詐欺車手帶槍上膛 遇警圍捕走火軟腳仆街

2018-03-24 10:20

〔記者黃建華／高雄報導〕23歲的蔡姓詐欺通緝犯，逃亡期間擁槍自重、隨身攜帶上膛的巴西金牛座改造槍械，但前天在小港區遭遇高雄市刑大偵六隊17分隊圍捕時很「掉漆」，拔腿狂奔跑了500公尺，插在腰際的槍還掉到小腿褲管內走火，瞬間槍響，嚇得蔡嫌軟腿仆街，警方一擁而上將他制伏逮捕。

警方當場在蔡嫌褲管起獲改造手槍、10發子彈、並在他身上起獲毒咖啡1包、安毒2包，隨後押解他回住處起獲另一把改造貝瑞塔手槍，全案訊後依詐欺通緝、槍砲、毒品罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦。

高雄市刑大偵六隊17分隊指出，警方執行「斬手（車手）行動」，知悉有組織犯罪、傷害、毒品、槍砲等多項前科之蔡姓男子（23歲）因擔任詐欺取款車手，於本月12日被高雄地檢署發布通緝，但蔡嫌涉嫌在逃亡期間擁槍自重，隨身攜帶槍枝，警方原以為與蔡嫌遭遇時，恐將爆發槍戰。

不過，專案人員調閱數百隻路口監錄器及運用大數據所得資訊，連續10餘日在小港地區追緝，終於在本月22日傍晚4時許於小港區宏偉街發現蔡嫌騎機車欲返家，但蔡嫌十分機警，甫停車就發覺警方，立即拔腿狂奔，警方追捕約500公尺左右，蔡嫌插在腰際的上膛之手槍從褲管內掉落到左小腿並走火擊發，槍聲大響，蔡嫌不知是嚇到還是誤以為警方開槍，瞬間軟腳仆街，警方見狀一擁而上將其壓制逮捕。

警方在蔡嫌身上查獲高純度安非他命2小包、毒咖啡1包、「金牛座」改造手槍1枝、子彈10發及卡在槍膛之彈殼1顆，再帶至嫌犯住處搜索又查獲「貝瑞塔」改造手槍1枝，全案訊後依詐欺通緝、槍砲、毒品罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆