涉霹靂國際內線交易 中信創投3經理人改列被告

2018-03-23 23:56

〔記者錢利忠／台北報導〕為響應馬政府的「金融挺文創」政策，中信金控子公司中信創投曾砸重本投資霹靂國際多媒體子公司「偶動漫娛樂」，獲利卻不如預期，檢調近期查出，中信創投疑趁利空消息發布前賣股500多張，藉此避損近500萬元，檢調今天（23日）兵分3路搜索中信創投及經理人住所等處，約談時任中信創投總經理謝載祥、現任總經理許博善、副總邱明慧等9人，全案朝內線交易方向偵辦。

北檢表示，原先調查局約談5名嫌疑人，但有2名嫌疑人已轉為證人，共3名嫌疑人、6名證人遭傳訊，移送北檢複訊的嫌疑人及被告共7人。今晚11點多，檢方訊後將邱明慧，以及曾任中信創投文創投資中心經理，現為寬宏藝術經紀公司財務長兼發言人的汪聖柏、謝載祥等3人，改列為內線交易罪被告；諭令邱明慧50萬元交保、汪聖柏10萬元交保，至於謝載祥雖列被告，但暫獲無保請回。

據悉，邱明慧是中信創投重要人物，各項國片投資幾乎都由邱領軍的「文創專業團隊」負責，邱否認不法，強調絕對沒涉內線交易。

今晚11點多，僅邱明慧、汪聖柏、謝載祥等3人改列內線交易罪被告；至於許博善等其餘7人，均改列證人身分請回。

霹靂國際今天發布重大訊息，強調是以證人身分協助調查，未被搜索，強調被告非公司員工，此事屬股東個人行為，不便評論。

中信金代理發言人邱雅玲表示，中信創投參與文創投資，一向不以獲利為目的，文創投資獲利也不是經理人的主要績效指標，對此事感到驚訝，將全力配合調查。

檢調調查，中信創投2012年間以10％持股比率，與霹靂國際等公司合資成立偶動漫娛樂，3年後偶動漫娛樂斥資3.5億元，在當年農曆年前推出國內首部3D偶動畫電影《奇人密碼─古羅布之謎》，票房卻只有2000多萬元，存貨跌價損失達1.91億元。

2015年3月10日，偶動漫娛樂公告提列存貨跌價損失，但檢調發現，在重訊發布前，中信創投疑提早獲報，陸續於10個交易日內賣股500多張，避損近500萬元。

由黃強華、黃文擇兄弟創立的霹靂國際，是國內首家上櫃文創業者；中信創投支持國片及文創產業，自2010年起，包括國片《殺手．歐陽盆栽》、《志氣》、《KANO》、《我的少女時代》，都有中信創投的身影。