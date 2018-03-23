高二女兒懷孕被遺棄 弱勢媽找渣男談判反被告

2018-03-23 23:35

〔記者王捷／台南報導〕17歲的小琪（化名）與同校吳姓男同學交往懷孕，當清潔工的小琪母親，得知吳男連墮胎費都不願出，就想分手，氣得到學校門口堵人，吳男想騎車逃跑，吳男的死黨林姓男同學，則拿起手機錄影惹怒小琪母發生拉扯，最後被吳、林2人提告妨害自由與傷害，二審時小琪母怒稱，天下父母心！她的女兒才是受害者，雖然院檢了解小琪母的無奈，仍判故意對少年犯傷害罪，處拘役20日緩刑2年。

據了解，50多歲的小琪母僅國中畢業，是中國籍配偶、已離婚10多年，靠清潔工養大女兒，2年前他得知女兒與吳男交往，偷嚐禁果懷孕，交往期間還騙小琪的錢，吳男得知小琪懷孕，急著想分手，連墮胎錢都不付就想分手，小琪母見女兒人財兩失，相當生氣，急著要吳男對女兒負責，但吳男疑似卻避不見面，最後小琪母才決定到學校門口堵人。

據判決書指出，小琪母到學校時，以肉身阻擋騎車要離開的吳男，吳男的好友林男上前與琪母理論，並拿出手機錄影，讓小琪母覺得受到挑釁，2人因此有拉扯，這時吳男趁隙想騎車離開，卻被小琪母抓住機車後把手，最後2人離開現場向警方報案。

吳男向警方供稱，小琪母三番兩次到學校找他，造成他的困擾，還限制他騎車離開的自由，甚至想動手拔掉他的車鑰匙，他的同學想制止小琪母，也因此跌倒，他與同學要對小琪母提告傷害、強制罪。

一審時法官雖然認為，在搶奪鑰匙的罪證不足，加上當時琪母為了女兒，與吳男是對立的狀態，以強制、傷害兩罪合併判處拘役20天，但琪母不服上訴，當庭怒喊她的女兒是受害人，如果她被關又有誰來照顧小琪？雖然院檢認為琪母無奈又無助，但二審撤銷原判，以故意對少年犯傷害罪，仍維持拘役20日判決但緩刑2年。