3/23 今彩539頭獎開出2注！大樂透頭獎摃龜

2018-03-23 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月23日）開獎的第107000028期大樂透，頭獎摃龜；第107000071期今彩539，頭獎開出2注，每注可得獎金800萬元，分別由台南市東區東明里怡東路41號1樓的「金讚彩券行」和高雄市苓雅區成功一路208號的「大興金香舖」開出。

第107000028期大樂透中獎號碼為：「04、09、13、32、34、41，特別號：42」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得183萬6853元；參獎共33注中獎，每注可得5萬9943元；肆獎共55注中獎，每注可得2萬3121元；伍獎共1567注中獎，每注可得2000元；陸獎共1918注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬534注中獎，每注可得400元；普獎共2萬8989注中獎，每注可得400元。

第107000028期49樂合彩中獎號碼為「04、09、13、32、34、41」，四合共2注中獎，每注可得20萬元；三合共57注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2749注中獎，每注可得1250元。

第107000071期今彩539中獎號碼為「06、21、33、34、38」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共152注中獎，每注可得2萬元；參獎共6283注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬702注中獎，每注可得50元。

第107000071期39樂合彩中獎號碼為「06、21、33、34、38」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共166注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6979注中獎，每注可得1125元。

第107000071期3星彩中獎號碼為「782」，正彩共29注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000071期4星彩中獎號碼為「7859」，正彩共9注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」