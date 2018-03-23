外遇遭妻家暴、罵敗類 前議員崩潰訴離獲准

2018-03-23 22:02

〔記者楊國文／台北報導〕北部鄭姓前議員被太太指控外遇不斷，他寫下悔過書並承認「背叛婚姻和老婆」，但個性多疑的鄭妻仍質疑丈夫外遇偷吃，除了報警捉姦不成，還辱罵他「社會敗類」、王八蛋，更在女兒面前對他家暴，鄭男不堪身心折磨而離家分居3年，並訴請離婚，高等法院今判准離婚；還可上訴。

判決指出，鄭男事業有成，轉換跑道從政，曾任多屆議員，但鄭妻指控他不斷搞外遇，鄭男僅坦承不該和服務處一名女子通姦，並向妻子娘家認錯，寫下悔過書，指他做出對不起太太的事，「背叛婚姻和老婆」。

鄭男以為事過境遷，但鄭妻仍不斷指控丈夫外遇偷吃，動輒對他拳腳相向，還在家中櫃子寫上「鄭XX王八蛋、偽君子，噁心」等字句，鄭男受不了妻子多疑、家暴，2015年離家在外租屋。

不過，鄭妻仍疑心鄭男外遇偷吃，除了報警抓姦不成，還在他的租居處張貼「不給生活費，在外養女人」字條，更到他的租屋處外對他的外套噴漆，也以LINE傳送「社會敗類、姦夫淫婦」等字眼辱罵鄭男。

鄭男認為，妻子所為已構成精神虐待，並提出他受傷的21張照片做為證物，訴請離婚；鄭妻則否認對丈夫家暴，反批丈夫外遇不斷，婚姻亮紅燈是鄭男造成，不同意離婚。

法官傳訊鄭男夫婦的成年女兒作證，她證稱，媽媽較多疑，也容易因小事生氣，曾看見爸爸從他們房間走出來，嘴角在流血，因當時在選舉，爸爸怕媒體知道，因而不願就診，也目睹媽媽有1、2次打爸爸，但她勸媽媽時不要打爸爸，媽媽說，「這是我的法門」，叫她不要管。

高等法院認定，鄭男夫妻間的衝突是因鄭男一次外遇而起，但鄭男反省、道歉後，鄭妻仍無法釋懷，兩人長期處於爭吵、肢體衝突等壓力下，鄭男離家分居一事，鄭妻也有歸責之處，加上2人分居至今已3年之久，婚姻出現破綻已無法彌補，判准2人離婚。