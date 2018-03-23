文創投資專才汪聖柏涉霹靂內線交易 列被告移送北檢

2018-03-23 20:46

〔記者錢利忠／台北報導〕為因應馬政府提出的「金融挺文創」政策，中信金控子公司中信創投，投資霹靂國際多媒體子公司偶動漫娛樂，獲利卻不如預期，身為大股東的中信創投，趁利空消息發布前賣股500多張，避損將近500萬元；檢調今兵分3路搜索中信創投及經理人住所，約談總經理許博善、副總邱明慧、曾任中信創投文創投資中心經理、現為寬宏藝術經紀公司財務長兼發言人的汪聖柏等3名被告，另傳喚6證人，朝違反證券交易法方向偵辦。

今晚7點，邱明慧被以被告身分移送台北地檢署複訊時，面對媒體追問有無涉及內線交易等不法？邱明慧表示：「絕對沒有」。許博善、汪聖柏未發一語；汪聖柏投資文創產業經驗豐富，歷年成功投資霹靂國際、華研國際音樂、誠品生活等多家文創上櫃公司，堪稱是台灣最具文創投資經驗的專才。

此外，現任中信金投資長的謝戴祥，於本案案發期間，擔任中信創投總經理，為釐清謝戴祥有無涉案，今天也傳訊謝戴祥到案說明；據悉，台北市調查處原先約談包括許博善在內等5名嫌疑人，但經調查官初訊後，已有2人因涉案情節不足，被改列為證人身分移送北檢複訊，謝戴祥被移送北檢時的身分暫時為證人。

檢調獲報，2015年3月10日，霹靂國際子公司偶動漫娛樂事業公司，公告提列存貨跌價損失，該重訊發布前，中信創投提早獲報，陸續於10個交易日內，涉內線賣股500多張避損。

檢調調查，2012年間，中信創投與霹靂國際合資成立子公司偶動漫娛樂，中信創投持股比率10％，偶動漫股東另包括統一國際開發（持股比率20％）、全家便利商店（19.5％）等公司。

2015年2月農曆年前，偶動漫斥資3.5億元推出國內首部3D偶動畫電影《奇人密碼—古羅布之謎》，卻出師不利，過年檔期票房只有2000多萬元，使霹靂當年3月公告子公司偶動漫娛樂存貨跌價損失達1.91億元；而提早獲知利空消息的中信創投內部人，涉內線賣股避損。

霹靂國際今發布重訊，澄清該公司是以證人身分協助調查，霹靂國際未曾被搜索，被告不是該公司員工，關於檢調調查股東中信創投是否涉及內線交易一事，屬股東個人行為，不便評論。霹靂國際由黃強華、黃文擇兄弟攜手創立，是國內首家上櫃的文創業者代表，正式進入國際市場後，已跳脫野台戲，成為橫跨手機遊戲、偶動漫、有線電視台及電影的文創品牌。