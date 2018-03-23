邊開計程車邊刮鬍子 毒品誆警「血壓藥」被打臉

2018-03-23 18:46

［記者陳恩惠／台北報導］「嘸啦，我血壓高、沒喝酒啦！」台北市保安大隊本月21日傍晚，在北市大同區南京西、環河北路口進行酒測勤務時，發現個人車行的王姓計程車司機邊開車邊刮鬍子，員警攔下勸導「安全駕駛」，王男停車被找出1小包安毒，但他辯稱是高血壓藥的藥渣，警方拿試劑檢驗，當場打臉，警訊後依毒品罪送辦。

保大說，第一中隊分隊長吳嘉葳前天率小隊長施性旭及警員李清松、林衛瑩等4人下午5時30分，在大同區南京西路與環河北路口，見45歲的王姓男子一邊刮鬍子一邊駕駛計程車引起注意，員警為勸導他安全駕駛，立刻攔停並詢問他是否有喝酒，王男卻慌張表示，他沒有喝酒是血壓高，於是請王男至路旁接受盤查。

警方說，盤查過程中，施小隊長請王男配合提供隨身的側背包受檢，同時勸導他不要邊開車邊刮鬍子，應該要安全駕駛，當施小隊長意外在他的側背包內查獲1小包0.4公克重的安非他命時，王男硬著頭皮硬ㄠ，謊稱是高血壓藥融化的「渣渣」，又拿出刮鬍刀當場刮起鬍子，企圖掩飾緊張。

施小隊長見狀「你有在吃高血壓的藥？」王男回答：「對啊！有歲（年紀）了耶！」施小隊長再問：「你覺得有人會相信這是高血壓藥嗎？你當我第一天當警察？」王男聞言愣住，經員警再次詢問，終於坦承那袋是安非他命，員警隨即宣讀權利將他上銬，全案訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。

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