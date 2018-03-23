「斬手行動」強力打詐！新北警4天查獲47件50人

2018-03-23 18:26

〔記者陳薏云／新北報導〕為壓制詐欺集團氣燄，有效遏阻詐欺犯罪發生，內政部警政署自107年3月19日起至3月22日止，規劃執行為期4天「第2次全國同步查緝詐欺車手專案行動」，代號「斬手行動」，針對詐欺集團「手腳」之提款車手進行查緝，阻止金流回溯至集團，新北市政府警察局於專案期間共查獲詐欺車手47件50人，查扣金融提款卡8張。其中以海山分局查獲車手10人為最多，中和分局查獲7人次之。

新北警板橋分局有查獲詐欺車手現行犯林嫌，林嫌於107年3月起即於板橋區大量提領，經警方調閱分析掌握林嫌身分後，派員跟監埋伏，過程發現林嫌竟持大量提款卡欲再前往超商提款，警方立即上前將他以現行犯逮捕，現場查扣提款卡7張，贓款1萬餘元，於清查後移送台灣新北地方法院檢察署，經法院裁定收押禁見。

此外，樹林分局調閱轄內提款車手影像，經清查後，發現葉姓車手犯案後即出境至金門，經報請檢察官指揮偵辦案件，並聯繫金門警方協助，隨即於葉嫌22日入境時，於台北松山機場將葉嫌查緝歸案，移送台灣新北地方法院檢察署，由法院裁定收押禁見。

新北市政府警察局表示，打詐行動沒有期限，除針對詐欺集團車手查緝外，將運用資料及大數據分析，持續向上溯源、瓦解集團核心。