酒駕折返拿菸撞癱年輕騎士 月薪35K男慘被求償近2000萬

張男在超商前140號縣道迴轉進入超商前停車空間時，與對向車道的機車騎士古男發生碰撞。（記者彭健禮翻攝）

2018-03-23 17:44

〔記者彭健禮／苗栗報導〕工廠作業員、月薪約35K的台中市27歲張姓男子，夜班下班後，與同事到工廠附近的苗栗縣苑裡鎮一家便利商店聊天、喝啤酒，酒後開車回家半途，發現香菸留在超商外，折返拿取，結果在超商前迴轉時，與對向24歲機車騎士古姓男子發生碰撞，造成古男四肢癱瘓。張男不僅因不能安全駕駛致重傷，被法院判處1年2個月，也被古男提告民事求償近2000萬元。

張男於去年2月7日凌晨1點左右夜班下班後，與同事到工廠附近苑裡鎮田心里140號縣道旁的便利商店，在超商外聊天、喝啤酒，約3點左右開車回家。但到了半途，張男發現香菸遺留在超商外，於是折返回去拿。

結果，張男在140號縣道迴轉進入超商前停車空間時，與對向車道的機車騎士古男發生碰撞。張男的汽車引擎蓋、前保險桿嚴重凹陷變形，古男的機車更幾乎撞爛，古男噴飛趴在地上，無法動彈。警方到場處理，測得張男的酒精呼氣值為0.38，訊後依公共危險罪嫌，將他送辦。

古男受有第五頸椎粉碎性骨折合併脊髓損傷、左股骨骨折、肝挫傷、左脛骨骨折等傷害，經送醫手術救治後，仍因頸椎神經損傷致四肢癱瘓，終身恐怕無法康復。

判決書指出，客觀上，酒醉駕車肇事將可能導致傷亡；且根據檢警偵查資料，張男因不勝酒力而肇事，導致古男四肢癱瘓，有相當因果關係，法官認為張男應對古男因車禍致重傷之加重結果負責，依不能安全駕駛致重傷，被法院判處1年2個月。

而年紀輕輕的古男因車禍四肢癱瘓，不僅無法工作，生活起居也無法自理，有賴旁人協助，對古家而言，更是沉重的負擔；古男另提侵權行為損害賠償的民事告訴，求償1981萬餘元。法官近日裁定請古男補繳裁判費後，再行審理。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

張男的汽車引擎蓋、前保險桿嚴重凹陷變形。（記者彭健禮翻攝）

古男的機車幾乎撞爛。（記者彭健禮翻攝）