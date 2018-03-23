被控侵吞公款 他辯「陰囊水腫」痛到無法上班

2018-03-23 17:21

〔記者陳慰慈／新北報導〕從事第四台數位機上盒安裝業務的吳姓男子，挨告侵吞公司6400元的客戶裝機費，經王姓老闆多次催討仍不理，吳男辯稱得了「陰囊水腫」，痛到無法上班，非意圖侵占，當庭掏出12000元賠償，稱「多的當利息」，反惹怒老闆回嗆：「當我是乞丐嗎？」新北地檢署調查認為，無法證明吳男主觀上有侵占意圖，今處分不起訴。

41歲吳男擔任地方有線電視外包的安裝機上盒業務員，去年7月，吳男至新北中和客戶家裝機上盒，並收取裝機費、收視費共6400元，未料吳男未將款項繳回公司，也沒有去上班，外包公司王姓老闆透過LINE向吳男催討款項一周，吳男都「已讀不回」，還稱：「不怕提告，你告得贏嗎？」王男憤而提告。

庭訊時，吳男辯稱，當日工作後，身體不適得到「陰囊水腫」，痛到無法起身，休息了一個多月，6400元他放在家中，並未花用，強調依公司規定，客戶款並非當天收款就得當天繳回，「我現在就可以回家還給老闆」，還哀情跟檢察官說：「你沒痛過，不知道有多痛！」但卻未能提出就醫紀錄。

檢方調閱吳男的健保就診紀錄，也未查到吳男有去看此病，吳男反駁：「我沒去看病，就說我沒得病嗎？」

第二次開庭時，吳男當庭表示願賠償12000元給王男，還說多的6000元就當利息，王男氣得拒收，回稱「你當我乞丐嗎？」

檢方認為，LINE訊息未發現吳男有反嗆老闆「告得贏嗎？」且吳男當庭掏錢賠償，加上無法證明其主觀上有侵占公款意圖，或是因身體不適而未即時繳回款項，認定罪嫌不足不起訴。