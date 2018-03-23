女養6犬惹鄰怨 住戶投票提告趕人敗訴原因是…

2018-03-23 17:28

〔記者黃捷／台北報導〕住在新北市汐止區研究苑別墅社區的曾姓女子，在家中飼養6隻土狗，遛狗時不繫牽繩，有時也未把狗便清理乾淨，其他住戶心生不滿，投票決議由管委會提告，要求曾女遷離社區，但士林地院認為，管委會所提證據，無法證明已依規定程序促請曾女改善，判管委會敗訴。

管委會提告指出，曾女飼養6隻體重20至35公斤的中大型土狗，遛狗時未繫牽繩，放任土狗四處大小便，污染社區環境，還曾無故侵入他人住處、咬傷孩童、吠叫擾鄰。

管委會多次接獲住戶反映，屢次促請改善，曾女卻置之不理，前年5月依據社區規約召開區分所有權人會議，投票表決是否訴請法院強制曾女遷離，結果為贊成300票、反對24票、廢票7票通過。

曾女抗辯說，她收養流浪狗至今，因社區沒有公園、庭院、草地等戶外活動空間，土狗只能在馬路上大小便，隨後再各自清理，警察、環保單位前來檢查均無不合格，反而是管委會擅改社區規約打壓她，有部分住戶也不認同管委會作法。

法院開庭時，雖有住戶證稱經常踩到狗便，每次都目擊曾女遛狗不繫牽繩；管委也說，曾留電話請曾女聯繫，但曾女從未打來，連他上門拜訪，曾女都拒絕開門。

但法官認為，依照管委說詞，代表管委會根本沒法以口頭或書面等方式，促請曾女改善，且書面僅以「24X號住戶不願來談」記載，無法確定對象就是曾女本人，動保處稽查也未發現寵物隨地便溺情事，認定管委會舉證不足，駁回告訴。