「性交易降低犯罪率」？ 前性工作者彩帶怒噴王浩宇服務處

王浩宇服務處繼被反年金改革團體潑漆後，又被跨性別工作者噴彩帶。（擷自王浩宇臉書）

2018-03-23 16:52

〔記者郭安家／台北報導〕「又來了。這群人，到底有多無聊？」綠黨桃園市議員王浩宇證實，他的服務處又被搞破壞，但這次並非被反年金改革團體潑漆，而是被噴上藍色的噴射彩帶，跨性別工作者吳馨恩說是她幹的！要抗議王浩宇「性交易合法化能使性犯罪率降低」的說法，吳質疑，「是要強暴犯來嫖妓嗎？」

王浩宇昨天表態支持荷蘭模式「性專區」，並指美國研究發現，性交易合法化能使性犯罪率降低10萬分之8.6，丹麥研究則發現，性交易合法化後大幅減少了性犯罪風險，社會反而變更安全。

「我是前娼妓、性剝削倖存者」，吳馨恩坦言，曾遭性侵、不被家人諒解，自殺未遂出院後進入妓院，不斷重複被性侵過程，身邊女孩也有類似遭遇；美國統計8成娼妓進入性產業前曾受性暴力及創傷，且多半於未成年時。她則主張紐西蘭澳洲模式「姊妹互助合作社」，避免性工作者被資本家剝削。

「如果將娼妓視作減少性犯罪的祭品，那簡直要性犯罪傾向或前科男子來嫖妓！」吳馨恩表示，多數娼妓不樂見暴力罪犯或潛在犯成為嫖客，那將大增安全風險；犧牲她們洩慾、虐待，盼減少男性暴力犯罪，實在太殘酷了！她受訪時更酸，王浩宇是自由派，在左派眼裡是「歡樂派」，所以昨夜噴彩帶抗議。

對於「姊妹互助合作社」吳馨恩則分享英國性工作維權人士托尼．麥克的影片論述：