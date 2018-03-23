北院3度裁定終駁回 王令麟出不去了

2018-03-23 16:05

〔記者溫于德／台北報導〕台北地院裁准東森國際公司董事長王令麟加保1億元後得暫緩解除限制出境9日，被高院二度發回重裁，台北地院稍早發布新聞稿駁回王令麟聲請，意即原定明起出國9日的王無法離開台灣。

裁定提到，東森國際屬上市公司，內部應有分層負責、管理機制，就投資計畫的資訊蒐集及分析而言，自然由具倉儲經驗部門主管或專業經理人負責，而王令麟本身也能透過網路、視訊、電子郵件等方式，即時取得相關資訊，因此不一定需要出國的必要性。

此外，即使以替代方式接洽商務具一定程度落差，但相較於涉嫌侵害國家法益重大的獄政案，王令麟未遵期歸國，恐嚴重損及國家利益，因此為確保案件日後順利進行審理及公共利益，限制出境、出海及限制住居並未違反比例原則。

王令麟日前透過出境聲請書提到，因越南官方以邀請函方式正式邀請他前往，加上東森國際臨時討論會後、被選為參訪團長，為了解當地碼頭、物流或農業等投資環境，聲請暫時解除限制出境。

台北地院本月6日先是裁准暫時出境9日、日期為本月24日至下月1日，並責付律師謝協昌陪同出入境，但高院質疑王擔任團長出訪有何急迫性或必要性，且是否能保證不會逃亡、尚有斟酌餘地，因此撤銷裁定，發回更裁。

而北院再依同樣理由裁准暫時出境，但高院認為，北院並未說明為何讓律師陪同出國就能確保王令麟會準時回國，加上王既非公司法定負責人，也非唯一受邀請人，王是否非出訪考察不可，也有疑慮，二度發回重裁；北院今日第三度裁定，駁回聲請。