抓寶抓上床 「小王」被供出私密處特徵仍獲不起訴

2018-03-23 17:17

〔記者林嘉東／基隆報導〕徐姓人妻子瘋抓精靈「寶可夢」，與大她10歲的男同好，抓寶抓上床，被先生逼問出「小王」生殖器長度與私密處特徵，經法醫「比對」後也相符。基隆地檢署仍認定，無2人嘿咻的直接證據，處分2人不起訴。

54歲在台北市某知名廣告公司上班的「小王」，瘋玩精靈「寶可夢」手機遊戲，去年初在一場打擂台抓神獸時，結識小他10歲的徐姓人妻。

徐婦雖年過40歲，但保養得宜，在擂台群組內人緣極佳，吸引「小王」目光，2人因而越走越近，經常相約打擂台。

徐的先生去年4月間，無意間發現妻子與「小王」手機互傳曖昧簡訊，漏夜逼問妻子近天亮，妻子才認了與「小王」的姦情，不僅供出與「小王」至基隆市汽車旅館開了4次房間，還招認「小王」的生殖器未勃起時的長度比先生長3公分、大腿近鼠蹊部有大面積乾癬等私密特徵。

徐婦的先生據此控告太太與「小王」，妨害家庭罪。檢方找來法醫勘驗「小王」大腿鼠蹊部與比對2人生殖器後，證實徐婦所言相符。

但「小王」堅稱，未與徐婦發生性行為，他雙手有乾癬，徐婦知道，但沒讓徐婦看過下體。

檢方發函徐婦所說的4家汽車旅館，每間汽車旅館回覆均稱，汽車旅館監視器沒有拍到徐婦與「小王」同車進入汽車旅館，與2人入住的資料。

檢方認定，徐婦雖自白，供出「小王」身體私密處特徵，但無積極2人嘿咻影像等直接證據，以單一自白，無積極證據佐證2人有姦情，處分徐婦、「小王」不起訴。