譏金帽獎廚師是「廚餘」 2同業判賠

2018-03-23 14:36

〔記者陳慰慈／新北報導〕曾獲衛生福利部食藥署「金帽獎」優良廚師肯定，並在國宴擔任表演的主廚林振廉，遭同行張進隆誹謗：「說自己廚神...廚餘還差不多」、「詐騙集團」、「比妓女還不如」等語，另名同業陳信華轉貼此文，新北地院去年8月依加重誹謗罪判張拘役40日、陳30日，今再判張、陳須各賠林9萬元、5萬元，另須在個人臉書刊登道歉啟事7天，可上訴。

判決指出，前年6月11日，張男在臉書張貼林男照片，將眼睛部分畫線遮蓋，留言寫下「當初我介紹去魚翅店上班被開除，又冒用魚翅店名字說他是魚翅店行政主廚的人。現在能跑到學校教書，自稱是國宴主廚，又稱是廚神，廚神有用嗎？」

另還寫道「炒菜炒出來跟廚餘一樣，三層肉蒜苗都炒不好，還廚神，這種技術比我七八十歲的老媽還爛，還能當餐飲科老師，我媽不就可以當教授或博士了，詐騙集團的喔」、「爛貨也能去學校教餐飲科」、「像這種咖有辦法當講師，對我們這些靠實作的是一種恥辱！」等語，陳男轉貼文章，一併挨告。

林男認為名譽受損，連帶影響他的工作機會，除提出刑事告訴，另對張、陳提出20萬及10萬元求償，並要求兩人在臉書及報紙刊登道歉啟事。

民事法庭審理時，張男未出庭，陳則說對刑事判決不服，提出上訴，但上訴已遭駁回確定。法官審酌兩人收入，判張、陳須各賠林9萬元、5萬元，另僅有兩人臉書好友看得到貼文，認為在臉書刊登道歉啟事已足夠。