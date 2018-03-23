拆除921危樓驚見白骨 警方公佈現場遺留物供指認

2018-03-23 14:36

〔記者林國賢／雲林報導〕921大地震後淪為廢墟的斗六市祥瑞大樓20日發現一具白骨，警方今天公佈現場遺留物供民眾指認，盼早日釐清死者身分與案情。

警方指出，該白骨經檢察官及法醫相驗後，初步研判是男子遺骸，死亡時年齡不超過55歲，也採集了白骨骨髓送驗，積極比對失蹤人口清冊，期能盡早查明死者身分，釐清案情。

警方今天提供現場衣褲、皮夾、手錶、收音機、香菸盒等相片供大眾指認，若有相關線索或訊息，可與斗六警分局斗六派出所05-5322130或偵查隊05-5346031聯繫。