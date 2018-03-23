假稱雲端遊戲公司 地下匯兌及簽賭逾81億

警方查扣324萬多元、人民幣1萬366元、美金2萬多元，以及支票、電腦主機、筆電、隨身碟、螢幕、手機、金融卡、U盾、存摺、監視鏡頭、監視錄影主機、會計記帳簿冊等贓證物。（記者邱俊福攝）

2018-03-23 14:58

〔記者邱俊福／台北報導〕不法集團以「雲端遊戲科技有限公司」名義，對外招攬會員，實則從事非法地下匯兌及運動彩簽賭站，刑事局偵六大隊今天宣布偵破，逮捕魏姓總會計等12到案，初估去年1月至今賭博網站下注金額達人民幣17億元（約新台幣79億4200萬元）、地下匯兌約人民幣4775萬元（約新台幣2億2300萬元），訊後依賭博、洗錢防制法等罪嫌，移送檢方偵辦。

警方表示，該集團是以甲地收款、乙地放款方式，利用中國各家銀行人頭帳戶洗錢回台，在台灣派遣外務攜帶大量現金約定時間、地點面交詐騙所得。

而該集團為躲避警方查緝，該水房一樓設置工程派遣公司作為掩護，觀察往來人車，增加警方查緝難度，偵辦人員經多次埋伏、守候，確定搜索地點無誤，始得本週二順利攻堅搗破高雄一處詐欺水房及網路簽賭站。

警方共查扣新台幣324萬多元、人民幣1萬366元、美金2萬多元，以及支票、電腦主機、筆電、隨身碟、螢幕、手機、金融卡、U盾、存摺、監視鏡頭、監視錄影主機、會計記帳簿冊等贓證物。