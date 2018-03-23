國中生留言刺殺林佳龍、炸火車站？母子稱：帳戶被盜

2018-03-23 13:55

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市許姓國中學生，今天上午於臉書的手機遊戲社團「傳說對決MOBA」，張貼涉嫌恐嚇公共安全的留言，內容約為要刺殺台中市長林佳龍，還要炸掉台中火車站，中市警局三分局今天上午聯繫許生及其母親，母子的說法是臉書帳戶被盜用，警方初步接受母女的說法，將進一步調閱臉書的留言IP位址查證。

上述留言內容為「你們這群垃圾noober整天再累，經過台中火車站前小心一點，我肯定會炸掉台中火車站，林佳龍也死定了，我會刺殺他」，許姓學生承認這個帳戶是他的，但他否認張貼恐嚇之詞，他強調，發現留言時，他也嚇了一大跳，趕緊告訴母親，許母也趕緊在臉書中張貼澄清訊息：「兒子的fb帳戶被盜了」。

中市警局三分局偵查隊很快找到這對母子，初步調查發現，未滿14歲的許姓國中，之前表現都正常，並無恐嚇他人等犯罪紀錄，也沒有偏差行為，他承認玩上述的手機遊戲，但堅持否認留言，許母也說，兒子一向正常，沒有偏差行為，應是帳戶被盜用，警方初步瞭解後，也認為許生如果要恐嚇，不會用自己的帳戶，初步接受許生與許母的說法，將進一步調閱臉書的留言IP位址查證。

三分局偵查隊說，上述留言很快被刪除，留言者涉嫌觸犯恐嚇公眾安全罪，另外，留言宣稱要刺殺林佳龍，林佳龍是台中市長，具有公務員身份，留言涉嫌觸犯妨害公務罪，正追查留言者身分。