欠3千元還不出 男當街被痛毆

2018-03-23 14:10

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市21歲徐姓男子，日前向45歲張男借貸3千元，前日下午雙方相約在蘆洲區民族路還債，孰料，徐男因無錢償還，當場被張男與其37歲吳姓友人聯手痛毆，聲響之大嚇壞路過民眾，警方獲報趕抵現場，經查徐男僅由輕微挫傷，而吳男已逃離現場。

警方初步調查，衝突起因為徐男積欠對方3千元債務，當天下午他主動邀約張姓債主談判還錢，孰料雙方見面後，徐男竟稱沒錢可還，張男才覺得被耍，與友人憤而圍毆，事後徐男並未提告傷害罪，警方訊後仍依社會秩序維護法對張男開罰，另會持續追查吳男到案說明。