民怨：收到罰單就沒違停 紅單仍收不完

2018-03-23 14:32

〔記者詹士弘／雲林報導〕車停社區路邊4年多都沒事，但接到罰單就是連續5張，且距離被檢舉時間已近3個月。車主表示，接到罰單後就不再違停，但後續罰單收不完太不合理；警方表示，受理檢舉需作業時間，未來會儘可能縮短告發時間，如同樣的違規被連續檢舉，希望建構示警程式。

縣議員王又民表示，取締交通違規是為了教育民眾要守法，所以警方開單告發交通違規，會在車上留下逕行舉發的單據，告知車主違規行為已被告發，讓車主改善行為。

交通違規行為如果遭人檢舉，警察單位只要在7天內受理，3個月內將罰單開出，就完成完整行政程序。

「不教而殺謂之虐」，王又民說，雲林已發生數起交通違規，同樣的違規行為，一次收到5張、7張罰單，就是因為車主違停被檢舉後，近3個月後才收到罰單，被檢舉到收到罰單中間有2個月的「空窗期」，車主不知已被檢舉，還習慣性停車，結果罰單接不完。

王又民說，當事人在白線違規停車被檢舉，百姓接到紅單通常不敢再違停，如果警察能依規定受理後能馬上寄出，就不會有後續罰單；但警察單位常3個月才寄罰單，車主在「空窗期」繼續在白線停車，結果就是罰單收不完。

王又民要求警察單位，如接獲民眾檢舉違規，應在最短的時間寄發罰單，或能即時通知車主相關違規行為。

車主表示，違規被罰，她沒有話說，接到罰單，馬上就繳錢，而且不再在該路段停車；但見到後續還有源源不斷的罰單，而且每隔兩天被告發一次，同一天收到3張罰單，這已不是自認倒霉一句話可以化解，而是處罰不符合比例原則。

斗六警分局副局長李仁表示，民眾被連續告發5張違規停車，警方依法行政，沒有違反規定，但在情理上讓民眾感受不好。

李仁說，寄發罰單因涉及到警方人力及後續查證確認問題，需要一定的時間，所以民眾檢舉後警方也無法立即開單，中間會發生時間差的問題，未來警方會加快速度審核違規檢舉案，縮短「空窗期」。

李仁指出，針對同一案件遭重複檢舉，警方會研究，是否能透過程式設計，讓電腦事先篩檢出來？讓警方可提早提醒當事人，避免在空窗期間再被檢舉，相關問題會與程式業者再作研究。