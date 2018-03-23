「ETHVINEX套利終端交易」詐騙千餘人 警方搗機房逮5人

2018-03-23 14:24

〔記者邱俊福／台北報導〕名為「ETHVINEX套利交易者」網頁，農曆年前以標榜「研發套利機器人」，自動能逢低買進、逢高賣出方式，投資虛擬貨幣比特幣，投資後放著，保證7天可獲利20%，引誘大批民眾投資行騙，刑事局電信偵查大隊粗估至少約有千餘人受騙，金額至少高達4000多萬元，今天宣布將機房搗破，逮男子許芳彰等5人逮捕到案。

警方表示，42歲許嫌出資分別於中國與國內設置機房，行騙想投資牟利的民眾，而自上月22日開始，平均每日約有50件以上報案，被騙金額自最低門檻2000元至93萬元不等，破獲時還有被害人的匯款仍持續匯入，故第三方收費平台仍有代收款約1700多萬元，尚未轉入該集團實體帳戶，隨即向基隆地院聲請扣押，也經法官裁定核准扣押該款項。

警方調查，該網站標榜「自動炒幣交易機器人，放著即可獲利，入門最低2000元，7天會列出交易利潤，資訊透明」，有興趣的受害人依指示留下個資後，對方便會透過加入LINE的私密群組及臉書社團方式進行推銷，甚至製作一個影片給予觀看，內容為4、5個人談如何操作獲利，加以引誘投資，另表示每7天會給予獲利報表，取信受害人。

有意投資的被害人，透過第三方收費平台及比特幣盤商，以虛擬帳戶匯款及比特幣電子錢包轉帳方式，轉入嫌犯所指定的帳戶，再由集團車手分別至ATM提款機及臨櫃提領贓款。

因大批被害人於一週後發現根本沒有給予報表，也沒拿到允諾的獲利，甚至私密社團內的唯一聯絡人「ETHVINEX小天使」也毫無音訊，陸續向警方報案。

刑事局電信偵查大隊與基隆市刑警大隊共組專案追查，報請基隆地檢署檢察官楊婉鈺指揮，調查被害人所匯款項，本月19日兵分多路前往嘉義、台南一帶逮捕徐姓、葉姓、向姓、郭姓等4人到案，經警訊突破心防，追查到金主許嫌到案。

隨即針對嫌犯行動電話進行數位鑑識，發現詐騙轉接機房的相片，經與搜索現場所查獲的租賃契約比對，研判該集團應為境外詐騙集團的國內成員，設置數位式移動節費設備，供詐騙集團使用，隨即循線在台南市新市區查獲詐騙機房。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆