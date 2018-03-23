返鄉設機房專詐美國華人 3週得手約200萬

2018-03-23 12:58

〔記者邱俊福／台北報導〕男子姜承逸過去涉嫌專在境外擔任機房人員，這次返台籌設詐騙機房，且鎖定在美國洛杉磯華人，先以假裝是中國領事館，通知重要文件領取，騙取個資，再以「假檢警」佯稱涉及洗錢，要求監管帳戶行騙，短短2周已成功詐得10多人，不法所得約7萬美金（約台幣200多萬元），刑事局偵四大隊第二隊今宣布搗破，逮姜等13人到案；這是警方首次破獲詐美華人的詐騙機房。

警方調查，26歲姜嫌，從事詐騙集團已有7、8年之久，曾在日本、巴拿馬、肯亞等地擔任機房人員，每次都待上長達1到3個月，可能因怕在境外被查獲，會被遣送中國，便返台招來新竹、台中的友人或者網遊的朋友，本月初設置機房。

警方說，該機房在透過「洛杉磯華人資訊網」網站所留的相關電話為基礎，因時差關係，機房人員皆在晚間隨機撥打電話給不特定對象，先冒充是「中國領事館」人員，以有重要文件未領取為由，騙得個人資料，隨後依個資製作假中國公安單位公文，第二線人員隨後假冒「北京公安局」，佯稱被害人涉及洗錢。

最後，第三線人員則以「檢察官」身分，要求監管帳戶，只要受害人受騙1萬美金以上，要求將現金轉至人頭帳戶，1萬美金以下則轉到比特幣帳戶。

警方經監控後，本週三前往機房地點、新竹縣新豐鄉一棟二樓透天厝查緝，當場將姜姓等13人逮捕，查扣筆記型電腦、手機、對講機、被害人名冊、金融卡、業績表等大批贓證物。警方訊後依詐欺送辦，並將持續溯源追查上游及幕後金主。

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