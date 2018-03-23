亂蓋農舍不拆除 檢：行政罰、刑罰一起來

2018-03-23 13:42

〔記者吳政峰／台北報導〕農舍問題討論已久，有的是歷史共業，有的則是投資客炒作，還有的人不諳法令就亂蓋，對此，橋頭地檢署檢察官陳志銘23日透過台灣司法人權進步協會表示，未依「區域計畫法」興建農舍，除了有行政罰之外，若未恢復土地原狀，還可能面臨刑罰。

陳志銘指出，依區域計畫法第22條規定「違反前條規定不依限變更土地使用或拆除建築物恢復土地原狀者，除依行政執行法辦理外，並得處六個月以下有期徒刑或拘役。」，這個條文是整個區域計畫法中唯一的刑責。

白話一點就是說，經過直轄市或縣市政府編定的各種使用分區土地，人民就要依照該使用分區類別來使用，萬一人民沒有依照使用分區類別使用，政府就可以先對你罰錢（這是行政罰），而且會訂一個期限要求你將違規使用的不合法情形去除掉，回復到原先該土地所應有的使用分區狀態，如果到了期限，還沒有恢復、去除違法，那就有刑事責任了，而且政府機關還是可以對該違法使用的情形強制拆除。

農舍一般大多是蓋在一般農業區或是特定農業區，即使真的用來做農業目的使用，但也不盡然合法。首先，興建農舍必須向直轄市、縣（市）主管機關核定，且必須是「農民」，申請興建農舍的農業用地，農舍用地面積不得超過該農業用地面積10%，扣除農舍用地面積後，供農業生產使用部分的農業經營用地應為完整區塊，且其面積不得低於該農業用地面積90%。

如果有違反上述限制，政府機關還是可以要求將已經蓋好的農舍拆除、回復原狀，若沒有照做，就有刑責。

另外，即使不是蓋農舍，而是蓋農業設施，各縣市政府亦有自治條例規範，以高雄市為例，即有「高雄市申請農業設施興建高度及樓層審查自治條例」規範，規定各種農業設施的高度，如果超過規定的高度，政府就可以要民眾拆除，沒有拆，一樣會有區域計畫法的刑責。

陳志銘建議，民眾如真有興建農舍的想法，切勿僅聽信房仲或土地仲介者之說法，應洽詢地政局人員或專業法律人員的建議，再三確認，以免花了大把銀子，卻面臨被拆除及被法院判刑的下場。再者，就土地使用分區如有不明瞭之處，亦可上內政部之網站 查詢所欲購買之土地究竟是何種使用分區。