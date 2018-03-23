嗆館長「看你教出什麼員工」 健身房同業GG了

「館長」陳之漢對楊男怒告求償20萬元，新北地院考量楊男還是大四學生，今判楊男須賠償陳1萬元，可上訴。（資料照）

2018-03-23 13:01

〔記者陳慰慈／新北報導〕成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢不滿楊姓競爭對手，在網路留言指稱：「看看你教出那什麼員工，潛入別人健身房還把DM塞在器材課表上，這就是成吉思汗的guts？」等語，認為被抹黑，怒告求償20萬元，新北地院考量楊男還是大四學生，今判楊男須賠償陳1萬元，可上訴。

去年8月23日，楊姓男子在個人臉書留言稱「館長真的可以不要再刷仇恨值了，看看你教出那什麼員工，潛入別人健身房還把DM塞在器材課表上，這就是成吉思汗的guts？」還在下方留言「那些把館長當神說他講話中肯的人大概不知道成吉思汗怎麼做事的吧」等語。

陳之漢說，絕無潛入他人健身房還把DM塞在器材課表上行為，認為楊男想藉此炒作話題並提升自己的知名度，言論已涉及誹謗，因此求償20萬元慰撫金。

在WORLD GYM健身俱樂部擔任客服專員的楊男表示，去年8月8日晚間，成吉思汗健身俱樂部林口分館的葉姓業務，以會員身份進入WORLD GYM林口分館，翌日下午人員巡檢時發現，有氧教室課表被投入成吉思汗健身俱樂部林口分館的宣傳單，該宣傳單上並印有葉姓人員的姓名、手機、Line帳號，他陳述的都是事實。

楊男說，貼文PO出後，並未影響「館長」在粉絲心中形象，反而是他被辱罵，強調只是在WORLD GYM打工的大四學生，月收入僅有3千到1萬多元，沒有炒作個人名氣或身分，作為營利及事業發展的企圖，如判決要他賠償，他願賠償1萬元。

成吉思汗健身俱樂部林口分館葉姓業務出庭澄清，去年8月8日未到WORLD GYM林口分館，宣傳單也不是他放的。

法官調查，楊男臉書發文前，未先查證WORLD GYM林口分館監視器是否有拍到葉男放置宣傳單，事後也未能舉證葉男確有此行為，葉男本身是WORLD GYM林口分館會員，有權進入該分館健身。

法官認為，楊男臉書發文用「潛入」，又稱「看看你教出那什麼員工」，意指陳之漢員工以非正大光明方式為與同業競爭，陳教導無方，足以貶損陳在健身界地位，使其名譽受損，因此判陳勝訴。