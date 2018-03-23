導航出包 自小客卡崗山之眼

2018-03-23 12:43

〔記者黃佳琳／高雄報導〕剛完工啟用月餘的高雄新景點崗山之眼，吸引數萬旅客到訪，但昨天卻有一名來自台南的夫妻檔，因不熟悉路況加上導航出包，害他的車子卡在崗山之眼分支路段的大石頭上，經警方獲報協助處理，車主自費花了4000千元請吊車，才得以順利脫困。

警方表示，劉姓男子昨天上午10點多載著妻子打算前往崗山之眼園區遊玩，但因事先沒有詳查園區相關規定及路況，利用導航系統前往園區途中，導航機沒帶他走平面道路，反而帶他從山後（菜寮路）繞路由產業道路欲進入園區。

由於崗山之眼是管制區域，民眾不能開車上山，入園只能搭乘接駁車或共乘計程車，結果導航系統指引的路徑越開越窄，劉男雖發覺不對勁，但因不熟悉路況，只能依照導航引導繼續前進，結果最後開到一處山溝時，車前底盤卡上大石，無法再上坡，也無法一路倒退回去，孤立無援又沒有道路救援的電話下，只好打電話報警求援。

員警獲報到場後，協助劉男聯絡重型拖吊車，劉男自費花了4千元才將車輛從山溝吊起；警方指出，崗山之眼因山坡路段狹隘，為避免會車困難且危險，因此園區從上午8點到晚上7點的開園時間，全面管制汽機車入園，進入園區需搭乘接駁車或共乘計程車方能入園，呼籲遊客出遊前，先上網查詢園區相關旅遊注意事項，切勿全信導航指引，才能順利出遊、平安返家。