小學生預告炸車站殺市長 母急滅火：帳號被盜

2018-03-23 12:21

〔即時新聞／綜合報導〕台中一名許姓小學生今於臉書遊戲社團《傳說對決MoBA》PO文揚言要「炸台中火車站、刺殺台中市長林佳龍」。引發百名網友留言，而該名小學生母親隨後也在臉書個人專頁解釋，「兒子的臉書被盜了」。

據《蘋果日報》報導，今早一名小學生於臉書遊戲社團《傳說對決MoBA》揚言要炸台中火車站，更威脅要刺殺台中市長林佳龍。台中市刑大科偵隊展開調查，鎖定發文者為台中一名許姓小學生，連繫家長指出，「兒子臉書帳號遭盜用」，目前貼文已經下架，而警方循線追查真正發文者，並釐清發文動機。