打詐！警署4天第二波「斬手行動」 418名車手栽了

2018-03-23 11:47

〔記者 邱俊福／台北報導〕警政署為了打擊詐騙集團，針對提款車手展開的「斬手行動」，第二波從本月19日至昨天，4天內動員全國警力，共破獲358件、詐欺車手418人，同時查扣提款卡74張、贓款3千400多萬元、車輛8部、房地產5處，內政部長葉俊榮今到刑事局了解專案行動成果與慰勉有功人員，並期許不僅要對車手給予截斷，也務必斷根。

警政署表示，去年底執行第一次全國同步查緝車手專案，總計緝獲201名詐欺車手，有效斬斷詐欺集團左右手，並阻絕詐騙贓款遭提領，而為持續壓制詐欺集團氣燄、減少民眾被害受騙，這次執行第二次全國同步查緝車的「斬手行動」。

警政署呼籲，民眾若於各金融機構、公共場所或便利超商所設置ATM自動提款機，發現戴口罩多次提領可疑人士，請馬上通報當地警察機關前往了解；另也提醒民眾切勿貪圖小利擔任詐欺領款車手。

例如102年屏東縣陳姓老婦遭詐騙集團以假檢警詐騙，由集團指揮16歲陳姓少年擔任車手提款187萬元僅分2000元，遭法院判賠157萬元，父母親需付連帶賠償責任；去年台中江男擔任詐欺車手分得酬勞8000元，刑庭法官判刑1年2月，民事法官查出江男犯案時未滿20歲，為限制行為能力人，因此民事判決他及父母負連帶賠償責任，一共得賠償86萬6千元，是不當所得108倍，

另去年9月所發生某國立大學副教授遭詐騙300萬元案，兩名車手分得9萬元及18萬元，結果均遭法院判處2年10個月徒刑，並需民事連帶賠償被害人損失300多萬元。

警政署表示，這次專案期間，各直轄市、縣（市）政府警察局調閱許多詐欺車手提款影像作分析比對，針對尚未緝獲的車手影像均會上傳至刑事局網站，民眾可上網查看，若指認車手成功，每1名車手將提供1萬元的獎金，希望藉由全民的力量，將這些不法份子繩之以法。

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