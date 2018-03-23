少年違停又猛滑手機 被查出毒品自稱「轉運手」

2018-03-23 11:29

〔記者張瑞楨／台中報導〕 毒品也有快遞？台中市警局保安警察大隊第二中隊巡邏時，於中市北屯區盤查一輛違規停車的自小客車，見駕駛俞姓少年猛滑手機玩線上遊戲，滑得渾然忘我，沒有察覺警方就在他旁邊，進一步在他車內查獲大批毒品，沒有駕照的他，先是辯稱汽車是向朋友借的，毒品不關他的事，之後他坦承自己是負責送毒品「快遞」的「轉運手」，但他沒說明運一次毒品賺多少錢，警方依毒品危害防制條例法辦。

保安警察大隊第二中隊副中隊長林晏霆等5名警察，本月19日夜間巡邏至中市北屯區昌平路，發現一輛自小客車違規停車，17歲俞姓少年正盡興玩手機遊戲，察覺警察就站在他身邊，他一臉驚訝，故做輕鬆鎮定說，他沒有攜帶任何違禁品，同意警方搜索車內，卻沒想到警察從儀表板中控台下面，摸到一個袋子，裡面有小惡魔毒品咖啡包14包，含袋毛重152.5公克，三級毒品K他命30包，含袋毛重65.61公克、疑似添加毒品的梅錠17顆與FM2藥丸22顆，並在俞姓少年外套口袋內查獲K盤1個。

這名少年說，他向朋友借車，不知道毒品來源，之後改口承認，毒品是朋友交給他的，他負責運送毒品，但他沒有透露運毒酬勞，高中肄業的他承認自己吸毒，警方勸戒他，年紀輕輕不要被毒品毀了一生，全案依毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

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