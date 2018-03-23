鹹濕傳訊「69」、「從後面進去」 港籍人妻尬男外師慘了

2018-03-23 11:29

〔記者溫于德／台北報導〕港籍人妻許女被台籍丈夫發現，傳送內容腥羶的電子信件給台北歐洲學校一名「J」姓男外師，火辣內容包括「你要我從後面X進去嗎？」「可以嘗試69」等語，此外，她再被掌握親暱傳訊另名「F」男，事後遭丈夫求償250萬元。最高法院今維持高院見解，基於人妻侵害配偶權，判賠30萬元，全案定讞。而雙方也因人妻外遇，衍生離婚與小孩扶養等官司。

據悉，許女2004年6月初與台男結婚、育有1男1女，後將子女送往台北歐洲學校就讀；但丈夫依據電子郵件等證據認為，妻子外遇一名子女學校的「J」姓外師，另也曾傳送「HUG（擁抱）」、「Miss u then（那麼想妳）」等訊息給「F」男。

原審判決指出，丈夫見妻子以英文郵件方式傳送調情內容予「J」師，起初先由「J」師詢問人妻「你要我從後面X進去嗎？」女方答「你不是指肛門吧？哈哈」男師回答「不是，我是說狗爬式」；兩人接著論及想嘗試的新體位，男師問「甚麼體位你想嘗試？69」女方接話「69的姿勢太火熱了」、「可以嘗試69」等。

而人妻也對「J」師真情告白表示，「我想我是因為你而覺得興奮」、「當你不在我身邊的時候，我不想要談論性愛」。

至於「F」男，雖僅止於電子郵件往來，但留有「Natural face so I can kiss ma.（這樣我才能親）」「HUG（擁抱）」等語，而女方也向「F」男報備預期抵港時間。

不過，人妻辯稱，丈夫提出的電子郵件，無法證明是她所有，何況是通姦，此外，電子信箱也可能遭他人盜用、假借其名義發送予「J」或「F」，即便屬她也已罹於時效，應予駁回。

一審審理後認為，人妻未就遭盜用情況提出證據說明，拒絕採信辯詞，但又因丈夫未確切提出性交證據，因而根據電子信件內容認定被告侵害配偶權，判賠10萬元。

人妻上訴後依舊否認電子信件由她傳送，但二審法官維持一審見解另加碼提到，夫妻屬於密切生活共同體，家中隱私權不同於一般第三人，即便丈夫未經允許查看女方電子信箱內容，基於兩人共用電腦，也未違比例原則，因而加碼20萬，改判賠30萬元；最高法院今維持高院認定，全案確定。

至於雙方離婚官司，一審判決人妻與丈夫離婚，未成年則由兩人共同監護，平時由人妻擔任主要照顧人，尚可上訴。