台大校長風波延燒 羅智強告蔡英文涉偽造文書

2018-03-23 11:14

〔記者謝君臨／台北報導〕總統府前副秘書長羅智強，不滿台大校長當選人管中閔因未主動揭露台灣大哥大獨董身分，即參與台大校長遴選，被總統府資政吳澧培、政論節目主持人彭文正等人告發偽造文書罪，今天上午也前往台北地檢署，控告總統蔡英文在過往的選舉公報中，均未揭露「宇昌公司董事長」經歷，也涉犯「使公務員登載不實」的偽造文書罪，強調「以其人之道還治其人之身」。

羅智強表示，台大校長風波已延燒好幾個月，從最先開始的獨董揭露，最近要用國安洩密來辦管中閔，他非常痛心台灣的法治淪落到這種地步，「對於一個台大校長、學術自由，民進黨竟可以踐踏到這種程度」。

羅智強指出，他看到有一些綠營人士，準備用管中閔未在台大校長遴選中揭露獨董身分，控告他使公務人員登載不實，他認為，如果此罪名能成立，那蔡英文在2010、2012、2016選舉公報中，是否未揭露「宇昌董事長」身分？如果沒有，是否也涉犯「使公務人員登載不實」罪？

羅智強強調，「這是一個非常荒謬的事情」，他以這樣的荒謬，來驗證綠營人士對管中閔的追殺跟濫訴的荒謬；羅說，這不是管中閔一個人的事情，也不是台大的事情，而是台灣的學術自由跟民主法治到底是怎樣被民進黨踐踏的事情。

羅智強說，如果台大校長在民進黨的威迫之下，今天管中閔終於被逼退了、被打倒了，這將是台灣學術自由跟民主法治之恥。