借人錢又配合假塗銷 她失財600萬還判刑

2018-03-23 11:19

［記者楊政郡／台中報導］這是真心換絕情的案例！彭吳女士出借600多萬元給婦人吳佩甄周轉，吳女原提供兩筆不動產給予抵押權設定當擔保，但吳女耍詐說公司辦貸款需聯合徵信，希望彭吳女士配合塗銷兩筆不動產的設定，貸到錢後再行設定抵押權給她，最後人去樓空、不動產轉賣、吳女夫妻離婚，彭吳女士600多萬要不回來，自己還吃上行使偽造文書官司，台中地院判吳女詐欺得利3年6月，判彭吳女士5月。

判決書指出，吳女的先生是宏達熱處理爐有限公司負責人，吳女是會計人員，宏達公司與彭吳女士的高偉公司有生意往來，彭吳女士時有出借資金給吳女周轉，累計積欠達610萬餘元，吳女原是開公司票當擔保，但還款一延再延，以票換票，在100年間吳女所開公司票期太長，彭吳女士進一步要求還要有擔保品，吳女就提供自己及母親所有坐落東區兩筆不動產，讓彭吳女士各設定300萬元最高抵押權。

101年2月吳女財務沒明顯好轉，竟遊說彭吳女士，先塗銷上述兩筆不動產的抵押權設定，讓公司可以向銀行逮款，通過聯合徵信，一旦通過貸款會再配合辦理抵押權設定給她。

彭吳女士真是全心相挺，還配合吳女去辦理假塗銷，但101年2月14日辦理抵押權塗銷後，彭吳女士一再催促再辦理抵權設定，可是吳女以仍未完成貸款或母親開刀為由拖延、塘塞，102年8月彭吳女士不得已把宏達公司支票向銀行兌現，結果被退票，而到吳女公司才發現已人去樓空，且查出塗銷後3天吳女就與丈夫辦理離婚，且102年9月其中一筆不動產也已轉賣他人，吳女完全無音訊，才知受騙了。