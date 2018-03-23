「你哥哥、爸爸有沒有看A片」，怪男性騷7歲女童

2018-03-23 11:04

〔記者 邱俊福／台北報導〕一名7歲女童本月初跟媽媽前往住家附近的北市南港區中研公園時，一名19歲的男子跟女童一起玩耍，期間向女童詢問「你哥哥、爸爸有沒有看A片」，女童母親得知後，向轄區警方報案，但表示暫不願提申告訴，處理員警告知該女童母親相關權益並依職權製作申訴（紀錄）書 ，詳載暫不提申訴紀錄，另將本案通報北市家庭暴力暨性侵害防治中心接案後續處理。

警方調查，該男子之前就曾在受害女童與母親到公園時，主動跟女童遊玩，女童母親也留下對方聯絡方式，剛開始並沒有發生任何問題，讓女童母親沒有戒心。

本月2日晚間，女童跟母親再度到公園，這名男子又跟女童遊玩，卻詢問「你哥哥、爸爸有沒有看A片」，女童事後告訴母親，女童母親便在本月7日晚間至南港分局舊莊派出所報案，指7歲女兒遭一名陌生男子搭訕並言語性騷擾。

警方說，依行政程序法第22條規定，未滿20歲且未婚的未成年者性騷擾申 訴，應由其法定代理人提出，有關本案被害人的法定代理人母親雖暫不願提申訴，惟為維護兒少權益，南港分局除主動關懷訪視，並告知申訴時效（事件發生後起一年內）等相關權益外，另 加強中研公園巡邏勤務，強化該處所週遭兒童人身安全維護，並 掌握涉嫌人個資身分若女童母親於時效內提出申訴意願，南港分局即啟動調查，依性騷擾防治法等相關規定辦理。