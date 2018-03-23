未揭露獨董身分 管中閔挨告偽造文書罪

2018-03-23 10:35

〔記者謝君臨／台北報導〕台大校長當選人管中閔，日前才被民眾告發涉嫌違法赴中國兼課，今又遭台大校友提告；總統府資政吳澧培、政論節目主持人彭文正等人，今委任律師詹晉鑒至台北地檢署，控告管未主動揭露兼任台灣大哥大獨董，並違法兼職近110天，涉犯刑法偽造文書罪嫌；此外，台大校長遴選會主事者郭大維、黃韻如、陳維昭等人，放任管違法兼職，亦被告發圖利罪。

律師詹晉鑒指出，台大校長遴選委員會認定，台哥大副董蔡明興並不具備「不得擔任委員」事由，卻對管中閔未主動揭露兼任台哥大獨董，及違法兼職近110天的違法情事，隻字未提，顯然故意對管違反偽造文書等行為視而不見；因此，台大明天將召開的臨時校務會議，恐只淪為形式，實是護航掩飾非法之舉，已無法令台大教授、學生、校友、家長等社會大眾期盼的公義再現。

詹晉鑒表示，管中閔未主動揭露獨董資格等行為，台哥大副董蔡明興擔任台大校長遴選委員會委員時，明知管擔任該公司獨董，卻協助管隱瞞獨董身分，致使相關公務員登載不實資訊於公文書中，應當刑法公務員登載不實罪，或使公務員登載不實罪。

此外，台大校長遴選主事者，包括位居要職的郭大維、黃韻如、陳維昭等人，對於管違法兼任台哥大獨董等職務均應知之甚詳，卻意圖維護管中閔，放任他違法兼職，甚至在管進入台大校長遴選階段後，仍明目張膽地任由管持續違法兼職達110天之久，此行為恐涉犯刑法圖利罪。

詹晉鑒強調，他們呼籲台大莫以大學自治之名，行包庇之實，大學自治的目的，在於防止國家「行政」權力介入校園，而非「司法」保護傘，懇請台大能幡然歸正，對於校長遴選過程中徇私舞弊者依法懲處，並主動調查相關人與管中閔涉嫌違法等行為，以維校譽。