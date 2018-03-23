高市12地遭「先租後棄」 偷倒4622公噸垃圾

檢調人員驚見整座廠房被塞滿廢棄物。（記者蔡清華翻攝）

2018-03-23 10:29

〔記者蔡清華／高雄報導〕高市12處場址，被以「先租後棄」手法，偷倒初估4622公噸廢棄物，橋頭地檢署大規模同步搜索，查扣清運貨車14輛，傳訊集團主嫌9人、涉案司機33人、所屬公司負責人5人到案，涉嫌違反廢清法分別以60萬至10萬元交保。

近來高雄市多處閒置廠房、土地遭棄置大量廢棄物，地主苦不堪言，橋頭地檢署國土環保犯罪專組主任檢察官徐弘儒、檢察官楊翊妘著手偵辦。

經指揮內政部警政署保安警察、調查局高雄市調查處，高市府環境保護局、環署南區環境督察大隊，21日發動共230餘名人力，同步搜索。

12處堆置地點被偷倒廢電線電纜、電子五金、塑膠混和物、泡棉、塑膠粒、木材、磚塊、混凝土、石棉板、橡膠、污泥、一般垃圾、爐渣及不明粉末等大量之一般及有害事業廢棄物。

經檢察官訊問後，呂姓（男、66年次）、郭姓（男、77年次）、邱姓（男、55年次）、黃姓（男、65年次）、許姓（男、86年次）、楊姓（男、74年次）、馬姓（男、79年次）等7嫌向法院聲請羈押，分別裁定60萬元、40萬元、25萬元、20萬元及10萬元不等交保。

而傾倒廢棄物之司機及所屬公司負責人共24人，分別則經檢察官諭令以1萬元至10萬元不等金額交保。

經查，不法集團係以「先租後棄」方式，先僱用人頭向不知情地主承租土地或廠房，再指派大貨車或曳引車司機非法收受廢棄物，載運至承租之廠房、土地偷倒，待出租人發現，承租人早已失去聯絡。

場址遍及大社區、燕巢區、大樹區、仁武區、鳥松區、大寮區等處，目前所棄置12個處所之廢棄物數量初估合計有4622公噸，清除費用將高達3279萬6800元。