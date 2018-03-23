頸椎切斷腦部重擊！西螺段遭撞婦人傷重不治

休旅車遭嚴重撞擊幾乎全毀，駕駛胡姓婦人傷重今天不治。（記者湯世名翻攝）

2018-03-23 10:17

〔記者湯世名／彰化報導〕昨天發生在國道1號高速公路彰化、西螺路段的重大連環車禍，其中遭撞的休旅車駕駛胡姓婦人，一度因傷勢過重無呼吸心跳，經搶救後恢復生命跡象，與死神拔河，不料今天凌晨因脊椎慘遭切斷併發腦水腫，搶救無效。

這起發生在昨天上午10時的重大連環車禍，事故現場有大貨車、油罐車、休旅車及拖板車追撞成一團，共造成5人受傷，其中大貨車司機昨晚經搶救後因傷勢過重宣告不治，駕駛休旅車的胡姓婦人也一度無呼吸心跳，經火速送往彰化基督教醫院搶救，恢復生命跡象，讓醫療團隊振奮，不料今天凌晨零時左右，胡姓婦人傷勢急轉直下，最終仍因傷重不治。

彰基發言人周志中指出，胡姓婦人因頸椎第四、第五節都遭切斷，其腦部也受到嚴重撞擊，併發腦水腫、腦幹水腫，經醫療團隊全力搶救，仍因傷勢過重離世。

這起發生在國道1號中部路段的車禍事故共造成2死3傷，事故確實發生原因已由國道警方深入釐清。

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