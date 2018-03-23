調查局南機站破獲大型安毒工廠 查獲88公斤安非他命

2018-03-23 09:55

〔記者黃良傑／高雄報導〕調查局南機站破獲今年最大宗安非他命製毒工廠案，查獲88公斤安毒，緝毒期間竟然還有竊賊也來「亂」，闖空門、破門窗，製毒工廠連夜搬走，人去樓空，所幸專案組調整策略，鍥而不捨，終於破獲，早上11點將開記者會説明。

法務部調查局南部地區機動工作站、屏東縣調查站聯合高雄市政府警察局刑警大隊偵一隊，由高雄地檢署李門騫主任檢察官、鄭益雄檢察官、蕭琬頤、李侑姿檢察官指揮下組成專案組，在屏東市海豐郊區果園破獲製毒工廠及毒品倉庫，逮捕嫌疑人魏○堯（79年次、毒品前科）、趙○逸（69年次、毒品前科）、陳○旋（78年次、毒品前科）等3人。

檢警調共起出二級毒品安非他命成品約88公斤、麻黃素1公斤，並查扣大批製毒器具及化學物品、運毒車輛2部，據衛福部資料，1公克甲基安非他命可供40人次吸食，此次查獲安毒約可供350萬人次吸食，此為今年最大宗製造安非他命毒品工廠案。

雄檢指出，去年8月間接獲檢舉，指稱某南部製毒集團選定偏僻廠房或果園設立製毒工廠製造毒品，牟取不法暴利，隨即報請高雄地檢署立案指揮，經過7個月偵查，鎖定趙、魏、陳3人涉嫌重大，嫌犯平日無業，購買大批製毒器具及化學配料，承租果園旁的廠房作為掩護，利用半夜製毒，甚至農曆過年期間仍趕工試料，專案組掌握上情，即於3月20日報請檢察官執行拘捕前述3人，搜索製毒工廠，將上開毒品及製毒器具查扣，瓦解此不法製毒集團，防止毒品危害青少年。

據了解，該製毒集團早在去年就選定好郊區房子作為製毒場所，並陸續將製毒器具、配料搬入，俟取得原料後再進行製造，專案組人員原已守株待兔，準備收網，不料某晚該製毒工廠遭竊嫌打破門窗入侵，隔日製毒師傅發現後，立即將製毒器具及原料等物品連夜搬走，人去樓空，專案人員一度誤為行動曝光所致，但仍不氣餒，調整偵查策略，持續監控，最後才能順利偵破。

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