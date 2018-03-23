拿錢去銀行換怕是偽鈔？ 警教一招避免觸法

2018-03-23 09:22

［記者楊政郡／台中報導］在中國開美髮店，收到客人用來支付費用的2張百元美鈔，輾轉帶回台灣，卻在台灣銀行兌換時被發現是「偽鈔」，保七員警與台銀行員察覺，林姓婦人一時傻眼，她說新台幣都常認不出來，何況是美金，本案是否涉及「行使偽造有價證券」，將由轄區一分局及檢方進一步偵查。

保七呼籲，千萬別好心隨便幫人拿錢到銀行換錢。如果民眾拿到國幣或外幣，若有懷疑是假鈔，千萬不能拿去銀行說要「換錢、存錢」，應該告訴行員「請求鑑定」，才不會誤觸法律規定。

派駐台灣銀行台中分行的保警，今年3月15日接獲行員通報，林姓婦人（54歲）持2張百元舊版大頭版美金前來兌換，疑似偽鈔，進行瞭解。員警發現，2張舊版大頭版百元美金表面都十分平滑且色澤較不自然，另以銀行專用放大鏡檢視，假鈔的色澤、防偽設計及質感與真鈔差異頗大。

林婦供稱這2張美金是弟弟請他來銀行兌換的。而是她弟弟之前在中國大陸開設美容美髮店，客人用美金所支付美容美髮的費用。她剛好有空就過來銀行兌換，沒想到這美金是假的，非常傻眼。

經銀行鑑定，這2張「100元美金」涉嫌偽造，因依現行中央銀行規定，兌換偽造美金金額超過（含）200元美金，即違反了刑法201條「行使偽造有價證券」的規定。台灣銀行依據中央銀行「偽造變造外國幣券處理辦法」，將這一批偽造的紙鈔填具「偽（變）造外國幣券截留單」，加蓋「偽（變）造作廢」章後，由本大隊移請轄區派出所依「行使偽造有價證券」規定辦理。

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