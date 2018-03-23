每年600警遇襲受傷 葉俊榮：強力執法

2018-03-23 06:46

〔記者蘇芳禾、黃敦硯、丁偉杰／綜合報導〕嘉義市日前發生毆警事件，民進黨立委蔡易餘昨在立院播放毆警影片質詢指出，目前襲警刑責太低，且法院在判決時，是否也對警察使用槍械要求嚴苛，導致員警不敢使用槍械嚇阻？內政部長葉俊榮答詢表示，警察機關儘量維持比例原則，不過民眾若有任何挑釁，會要求強力執法。

第一線員警執勤時遭遇攻擊情形，幾乎天天上演，警政署統計，員警攔檢盤查、處理事故糾紛或查緝嫌犯時，105年上半年有298人、106年上半年315人受傷，平均一年下來受傷員警人數約600人，其中絕大比例都是民眾攻擊，部分是民警拉扯造成。

蔡易餘表示，去年一名警察對通緝犯開槍，最高法院以警察業務過失致死罪判刑6月，還有罰金，這對警察士氣打擊很大，雖然檢察總長提起非常上訴，但未被最高法院採納。蔡說，毆警事件中，員警若一開始就對空鳴槍，應能稍微嚇阻黑衣男子，如果黑衣男不是赤手空拳，身上有刀或其他凶器，這2名警察會不會因此受傷？

葉俊榮說，看了影片讓人很無奈，民眾面對警察勤務有這樣的行為，「是非常要不得的事情」；如果民眾認為跟警察扭打好像很英勇，這是大錯特錯，進步的國家不是隨時要去挑戰警察，如果黑衣男有拿刀、有危害時，相信2名警察有不同做法。

葉表示，對於警察執勤時採取的措施，呼籲司法機關從事後角度判斷必要性時，要給員警一些判斷空間。

該件襲警案發生在21日，嘉市北鎮派出所警員林奇宏（25歲）、呂佳鋒（26歲）蔡易餘盤查一名闖紅燈的林姓男子，身高約190公分的壯碩林男突然發飆，騎機車衝撞員警，還下車毆警。影片被PO上網引發熱議。林被問到「為什麼要毆警？」答稱「反正你們都認為我瘋了，說什麼都沒人相信」，林母則稱「兒子患精神疾病」。